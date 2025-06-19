Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 2Folge 3
Beforeigners: Mörderische Zeiten

Folge 3: Die Spur

46 Min.Ab 12

Die Schamanin, die Alfhildr untersucht hat, macht eine erstaunliche Entdeckung. Diese Erkenntnis teilt sie mit Olav. Lars und Alfhildr machen sich derweil auf den Weg nach London. Beim Scotland Yard erfahren sie, dass ein Zusammenhang zwischen den Morden in Norwegen und London besteht, in die Isaac Ben Joseph verwickelt zu sein scheint. Ingrid muss indes eine schwerwiegende Entscheidung treffen, die ihr ganzes Leben verändern wird.

ProSieben FUN
