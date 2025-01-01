Bel-Air
Folge 7: Leistungsdruck
47 Min.Ab 12
Reboot von "Der Prinz von Bel-Air" (1990 - 1996): Der aus einfachen Verhältnissen stammende Will gerät auf die schiefe Bahn. Seine besorgte Mutter glaubt, dass er auf den rauen Straßen Philadelphias nicht mehr sicher ist und schickt ihn zur Familie ihres wohlhabenden Bruders Philip nach Bel-Air. Das elitäre Bel-Air unterscheidet sich drastisch von dem, was Will sein Leben lang kannte. Fortan muss er gegen Vorurteile ankämpfen und seinen Platz in der Gesellschaft finden.
Genre:Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH