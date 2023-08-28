Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1vom 28.08.2023
62 Min.Folge vom 28.08.2023Ab 6

Unter dem Motto "Komm scho!", was auf persisch "Schleich Di!" bedeutet, verabschiedet Aida Loos den Tumor ihrer Tochter, der ihre Familie und sie wochenlang auf Trab hielt. Aida Loos trommelt daher ein paar der besten Kabarettistinnen des Landes zusammen, um diesem ein für alle Mal „Adieu!“ zu sagen.

