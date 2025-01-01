Benjamin Blümchen
Der sprechende Elefant Benjamin Blümchen ist stadtbekannt. Gemeinsam mit seinem besten Freund, dem zehnjährigen Otto, erlebt er zahlreiche Abenteuer.
Der große Kinderheld Benjamin Blümchen
Benjamin Blümchen ist der liebste sprechende Elefant der Welt und wohnt im Zoo von Neustadt. Zusammen mit seinem besten Freund Otto und der rasenden Reporterin Karla Kolumna erlebt Benjamin tolle Abenteuer. Gemeinsam haben sie den Zoo und seine Tiere schon oft vor dem Bankrott gerettet. Im Neustädter Zoo sorgt Herr Tierlieb dafür, dass alles so bleibt wie es ist. Wenn ein Tier krank wird, kümmert er sich darum, dass ihm geholfen wird und manchmal spielt er auf seinem Klavier für seine Tiere. Wärter Karl repariert nicht nur alles, sondern versorgt auch alle mit Futter. Und für Benjamin hat er immer ein paar extra Zuckerstückchen in der Tasche.
Elefant Benjamin und seine Berufe
Bricht sich jemand in Neustadt den Fuß, wird krank oder fährt in den Urlaub, dann springt Benjamin Blümchen ein und hilft, wo Not am Mann ist. Zum Beispiel versorgen Benjamin und Otto als Gärtner den Garten von Herrn Tierliebs Tante Hilde. Die zwei Freunde müssen sich um die Blumen kümmern und vor allem gut auf die Frösche im Teich aufpassen, weil ein Dieb sein Unwesen treibt. Als Feuerwehrmann rettet Benjamin die Kinder aus der brennenden Schule und löscht mit seinem Rüssel das Feuer. Oder der graue Riese schlüpft in die Rolle als Forscher und reist nach Afrika, um Karla Kolmuna, die rasende Reporterin, und den Professor Hyroglyphos aus dem Gefängnis in Afrika zu befreien. Die beiden sind auf der Suche nach der Tempelkatze und fälschlicherweise eingesperrt worden.
Neben Karla Kolumna, Herrn Tierlieb und dem Zoowärter Karl tummeln sich in Neustadt der Herr Bürgermeister und sein Sekretär Pichler. Der Bürgermeister tut alles für seine Stadt - zumindest sagt er das so. In Wirklichkeit steht meist sein eigenes Wohl an erster Stelle. Und wenn er damit mal wieder übertreibt, sind Benjamin Blümchen und Otto zur Stelle. Der sprechende Elefant erlebt ein großes Abenteuer nach dem anderen - langweilig wird es mit ihm und seinen Freunden nie!
Ein zeitloser grauer Riese
Benjamin und seine Freunde sind bereits seit den 80er Jahren treue Begleiter unserer Kinder. Alles begann mit Hörspielen, bis es Benjamin und die Neustädter auch ins Fernsehen schafften. Aus der Feder von Elfie Donnelley und unter der Regie von Ulrich Herzog (Pumuckl) gehört Benjamin Blümchen zu einem der erfolgreichsten Kinderhörspiele Deutschlands. Seit dem Beginn hat sich rund um den Sprecherstab viel verändert, aber die zeitlosen Geschichten mit Benjamin Blümchen machen immer noch richtig Spaß. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis auf den Hörspielen auch zauberhafte Trickfilm Serie wurde, deren Folgen fast einen ebenso großen Kultstatus genießen.
Im Online Stream auf Joyn PLUS+ kannst du dir zahlreiche Folgen der Benjamin Blümchen Serie so oft du willst anschauen und Benjamins Leidenschaft für Zuckerstückchen erleben. Das verdient ein kräftiges Törööö!