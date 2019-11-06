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Benjamin Blümchen Classics

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
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Das Zookonzert

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Benjamin Blümchen Classics

Folge 1: Das Zookonzert

29 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Neustädter Zoo hat einen neuen Bewohner: ein sprechendes Elefantenbaby! Otto schließt den Kleinen sofort in sein Herz, und schnell hat er auch einen Namen für seinen Freund: Benjamin Blümchen. Doch Zoodirektor Tierlieb sorgt sich. Er kann kaum noch Futter für die Tiere kaufen. Ob ein Konzert dem Zoo helfen kann? Rechte: Kiddinx

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Benjamin Blümchen Classics

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