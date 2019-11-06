Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Das ZookonzertJetzt ohne Werbung streamen
Benjamin Blümchen Classics
Folge 1: Das Zookonzert
29 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Neustädter Zoo hat einen neuen Bewohner: ein sprechendes Elefantenbaby! Otto schließt den Kleinen sofort in sein Herz, und schnell hat er auch einen Namen für seinen Freund: Benjamin Blümchen. Doch Zoodirektor Tierlieb sorgt sich. Er kann kaum noch Futter für die Tiere kaufen. Ob ein Konzert dem Zoo helfen kann? Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Benjamin Blümchen Classics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Kiddinx