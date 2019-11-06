Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen auf hoher See
Benjamin Blümchen Classics
Folge 2: Benjamin Blümchen auf hoher See
30 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Benjamin Blümchen und Otto wünschen sich, einmal mit einem großen Schiff aufs Meer hinauszufahren. Das wäre toll! Heimlich klettern die beiden auf die "Aurora" und eine abenteuerliche Reise beginnt. Benjamin hilft sogar dabei, einen Goldschatz zu bergen. Wenn das kein Grund ist, ein großes Fest zu feiern! Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6