Benjamin Blümchen Classics

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen auf hoher See

Benjamin Blümchen Classics

Folge 2: Benjamin Blümchen auf hoher See

30 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Benjamin Blümchen und Otto wünschen sich, einmal mit einem großen Schiff aufs Meer hinauszufahren. Das wäre toll! Heimlich klettern die beiden auf die "Aurora" und eine abenteuerliche Reise beginnt. Benjamin hilft sogar dabei, einen Goldschatz zu bergen. Wenn das kein Grund ist, ein großes Fest zu feiern!

