Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen Classics
Folge 3: Benjamin Blümchen als Detektiv
29 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Großer Schreck im Zoo - das Pandababy ist verschwunden! Detektiv Ratlos soll es finden, aber Benjamin Blümchen will auch einmal Detektiv sein und macht sich auf die Suche. Obwohl er selbst in Verdacht gerät, gelingt es ihm schließlich, den Fall zu klären und ein kleines Mädchen glücklich zu machen. Rechte: Kiddinx
