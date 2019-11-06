Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Benjamin Blümchen Classics

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Joyn Plus
Benjamin Blümchen als Feuerwehrmann

Benjamin Blümchen als FeuerwehrmannJetzt ohne Werbung streamen

Benjamin Blümchen Classics

Folge 4: Benjamin Blümchen als Feuerwehrmann

31 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Benjamin Blümchen möchte so gerne in der Feuerwehrkapelle Trompete spielen. Dazu muss er aber ein richtiger Feuerwehrmann werden. Und das ist gar nicht so leicht. Doch schon beim ersten großen Löscheinsatz beweist Benjamin, dass er ein beherzter Retter ist. Von nun an darf er natürlich auch in der Kapelle spielen, so oft er möchte. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Benjamin Blümchen Classics

Benjamin Blümchen Classics

Alle 2 Staffeln und Folgen