Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen Classics
Folge 4: Benjamin Blümchen als Feuerwehrmann
31 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Benjamin Blümchen möchte so gerne in der Feuerwehrkapelle Trompete spielen. Dazu muss er aber ein richtiger Feuerwehrmann werden. Und das ist gar nicht so leicht. Doch schon beim ersten großen Löscheinsatz beweist Benjamin, dass er ein beherzter Retter ist. Von nun an darf er natürlich auch in der Kapelle spielen, so oft er möchte. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6