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Benjamin Blümchen Classics

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
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Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg

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Benjamin Blümchen Classics

Folge 5: Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg

30 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gibt es Hexen? Benjamin Blümchen will es nicht glauben. Da macht ein Flugzeug im Stadtpark eine Bruchlandung und der Pilot behauptet, ein Mädchen sei ihm auf einem Besen entgegengeflogen. "Das war Bibi Blocksberg!", meint Otto. Benjamin will sie unbedingt kennen lernen, und Bibi beweist ihm, wie toll sie hexen kann. Rechte: Kiddinx

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