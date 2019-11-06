Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen und Bibi BlocksbergJetzt ohne Werbung streamen
Benjamin Blümchen Classics
Folge 5: Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg
30 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Gibt es Hexen? Benjamin Blümchen will es nicht glauben. Da macht ein Flugzeug im Stadtpark eine Bruchlandung und der Pilot behauptet, ein Mädchen sei ihm auf einem Besen entgegengeflogen. "Das war Bibi Blocksberg!", meint Otto. Benjamin will sie unbedingt kennen lernen, und Bibi beweist ihm, wie toll sie hexen kann. Rechte: Kiddinx
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Benjamin Blümchen Classics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kiddinx