Benjamin Blümchen Classics

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen als Ritter

Folge 6: Benjamin Blümchen als Ritter

30 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Wie schön wäre es, einmal Ritter zu sein! Benjamin und Otto lassen sich deshalb in der Konservendosenfabrik zwei nagelneue Rüstungen anfertigen. Als sie kurz darauf den Hilfeschrei eines Burgfräuleins hören, stecken Ritter Benjamin und Knappe Otto bereits mitten in einem aufregenden Abenteuer. Rechte: Kiddinx

