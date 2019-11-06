Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen Classics
Folge 1: Benjamin Blümchen in der Steinzeit
31 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Benjamin besucht eine Ausstellung über die Steinzeit. Besonders die Mammuts interessieren ihn. Und dann - ganz unerwartet - finden er sich selber in der Steinzeit wieder. Alle Menschen sind nur mit Fellen bekleidet. Und der Höhlenmeister will Suppe aus einem Mammutbaby kochen. Das kann Benjamin natürlich nicht zulassen. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6