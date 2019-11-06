Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen Classics
Folge 2: Benjamin Blümchen als Koch
30 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Benjamin und Otto wollen zusammen essen gehen. Aber niemand möchte den großen Elefanten in sein Restaurant lassen. Da hat Benjamin eine Idee: "Wir bauen das alte Affenhaus um und eröffnen dort "BENJAMINS ZOORESTAURANT". Das wird natürlich ein Riesenerfolg. Benjamin als Koch - das ist ein Erlebnis! Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6