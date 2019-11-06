Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Benjamin Blümchen Classics

Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Benjamin Blümchen als Butler

Benjamin Blümchen als ButlerJetzt ohne Werbung streamen

Benjamin Blümchen Classics

Folge 3: Benjamin Blümchen als Butler

31 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Weil der Zoo dringend Geld braucht, sucht sich Benjamin einen Job als Wochenendbutler bei Graf von Meisenheim. Der ist mit Benjamin sehr zufrieden, nur die Köchin mag ihn nicht, weil sie Angst um ihre Stelle hat. Doch das ändert sich bald und zusammen bereiten sie dem Grafen einen unvergesslichen Abend. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Benjamin Blümchen Classics

Benjamin Blümchen Classics

Alle 2 Staffeln und Folgen