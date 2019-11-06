Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen Classics
Folge 3: Benjamin Blümchen als Butler
31 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Weil der Zoo dringend Geld braucht, sucht sich Benjamin einen Job als Wochenendbutler bei Graf von Meisenheim. Der ist mit Benjamin sehr zufrieden, nur die Köchin mag ihn nicht, weil sie Angst um ihre Stelle hat. Doch das ändert sich bald und zusammen bereiten sie dem Grafen einen unvergesslichen Abend. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6