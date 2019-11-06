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Benjamin Blümchen Classics

Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
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Wo ist Otto?

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Benjamin Blümchen Classics

Folge 4: Wo ist Otto?

30 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Otto bekommt zum Geburtstag ein Buch über die Höhlen vor Neustadt, einen Bergkristall und eine Taschenlampe geschenkt. Am nächsten Tag sind Benjamin und Otto verabredet, doch Benjamin wartet vergeblich. "Wo ist Otto?", fragen sich alle. Nur Benjamin ahnt, wo sein Freund sein könnte und macht sich alleine auf den Weg in die Höhlen. Rechte: Kiddinx

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Benjamin Blümchen Classics

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