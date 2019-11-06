Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Wo ist Otto?Jetzt ohne Werbung streamen
Benjamin Blümchen Classics
Folge 4: Wo ist Otto?
30 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Otto bekommt zum Geburtstag ein Buch über die Höhlen vor Neustadt, einen Bergkristall und eine Taschenlampe geschenkt. Am nächsten Tag sind Benjamin und Otto verabredet, doch Benjamin wartet vergeblich. "Wo ist Otto?", fragen sich alle. Nur Benjamin ahnt, wo sein Freund sein könnte und macht sich alleine auf den Weg in die Höhlen. Rechte: Kiddinx
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Benjamin Blümchen Classics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kiddinx