Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen Classics
Folge 5: Benjamin Blümchen als Ballonfahrer
31 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Benjamin und Otto wollen am Ballonflug-Wettbewerb teilnehmen. Doch woher bekommen sie einen Ballon? Karla Kolumna besorgt ihn. Als Gondel dient Karls Badewanne. Zunächst geht alles schief und ihr Gegner, Baron von Zwiebelschreck, liegt weit vorn. Doch dann holen sie auf und meistern alle Gefahren. Rechte: Kiddinx
