Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen als TaxifahrerJetzt ohne Werbung streamen
Benjamin Blümchen Classics
Folge 6: Benjamin Blümchen als Taxifahrer
30 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Taxifahrer Paule Plattfuß braucht einen Ersatzmann. Das wäre doch etwas für Benjamin! Aber wo gibt es ein passendes Taxi für ihn? Aus einem Sofa und einem Rasenmäher bauen Benjamin und Otto das erste Elefantentaxi der Welt. Und schon kann's losgehen. Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Benjamin Blümchen Classics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6