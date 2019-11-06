Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen als Taxifahrer

Folge 6: Benjamin Blümchen als Taxifahrer

30 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Taxifahrer Paule Plattfuß braucht einen Ersatzmann. Das wäre doch etwas für Benjamin! Aber wo gibt es ein passendes Taxi für ihn? Aus einem Sofa und einem Rasenmäher bauen Benjamin und Otto das erste Elefantentaxi der Welt. Und schon kann's losgehen. Rechte: Kiddinx

