Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Benjamin Blümchen auf dem BauernhofJetzt ohne Werbung streamen
Benjamin Blümchen Classics
Folge 7: Benjamin Blümchen auf dem Bauernhof
31 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Benjamin und Otto besuchen Bauer Humpe in den Bergen. Das Essen schmeckt in der frischen Luft besonders gut und das Heubett ist urgemütlich. Doch plötzlich zieht ein Unwetter auf. Der Bauer fürchtet um seine Ernte. Doch Benjamin ist zur Stelle und hilft. Zum guten Schluss hat er noch eine große Überraschung für den Bauer und seine Familie. Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Benjamin Blümchen Classics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6