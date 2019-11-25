Staffel 1Folge 16vom 25.11.2019
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Folge 16: In der Falle
15 Min.Folge vom 25.11.2019
Paules Freund Max ist verschwunden. Die Erwachsenen sind in heller Aufregung. Nur Paule ahnt, wo ihr Freund sein könnte. Sie findet das magische Weihnachtsbuch wieder und direkt daneben Max' Schultasche. Beutolomäus wird währenddessen von Ruprecht festgehalten. Beutolomäus muss sich unbedingt befreien und dem falschen Weihnachtsmann das Handwerk legen. Doch alleine kann er das unmöglich schaffen. Rechte: Kontor New Media
Genre:Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
