Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Staffel 1Folge 2vom 25.11.2019
Erste Zweifel

Der neue Weihnachtsmann ist auserwählt. Die Elfen holen ihn in die Weihnachtswelt. Wenn sich der neue Weihnachtsmann und Beutolomäus das erste Mal begegnen, beginnt dieser zu leuchten. Aber das Leuchten bleibt aus. Beutolomäus zweifelt an sich. Mit einer Mischung aus Aufregung und Zweifeln führt Beutolomäus den neuen Weihnachtsmann durch das Weihnachtshaus. Doch Stiefel und Mantel passen Ruprecht nicht. Beutolomäus findet das äußerst merkwürdig. Währenddessen bemerkt Paule an ihrem Onkel Sascha einige merkwürdige Veränderungen. Sein Bart wächst, obwohl er sich ständig rasiert und plötzlich liebt er Weihnachtsgebäck. Rechte: Kontor New Media

