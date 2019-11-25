Staffel 1Folge 3vom 25.11.2019
Folge 3: Überzeugungsarbeit
15 Min.
Beutolomäus hat Zweifel, ob Ruprecht tatsächlich der neue Weihnachtsmann ist. Um sicher zu gehen, wünscht er sich vom Weihnachtshaus zum neuen Weihnachtsmann. Denn als magisches Weihnachtswesen kann sich Beutolomäus überall dorthin wünschen, wohin er reisen will. Und so findet er sich in einer Wohnküche wieder. Ihm gegenüber sitzt ein Mädchen mit einem alten Buch und starrt ihn ungläubig an. Sascha Claus fällt fast aus den Pantoffeln, als er einen sprechenden Sack in seiner Küche stehen sieht. Ruprecht bereitet sich währenddessen voller Vorfreude auf seinen Traumjob als Weihnachtsmann vor. Rechte: Kontor New Media
