Staffel 1Folge 5vom 25.11.2019
Der Schuh-Zauber
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Folge 5: Der Schuh-Zauber
15 Min.Folge vom 25.11.2019
Beutolomäus hat alle Zutaten für den Schuhzauber zusammen. Gebannt wartet er, ob die Weihnachtselfe Rosabella daraus tatsächlich den erhofften Zauber herstellen kann. Dieser Zauber soll Sascha Claus auf eine Reise durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schicken. Am Ende dieser Reise muss Beutolomäus Sascha davon überzeugt haben, mit ihm in die Weihnachtswelt zu kommen. Denn in Sascha hat Beutolomäus den einzig wahren Weihnachtsmann erkannt. Mit einem falschen Weihnachtsmann in der Weihnachtswelt würde Weihnachten nicht mehr so bleiben, wie es ist. Ohne den wahren Weihnachtsmann wird Weihnachten kaputt gehen, ist sich Beutolomäus sicher. Rechte: Kontor New Media
