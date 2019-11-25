Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Staffel 1Folge 6vom 25.11.2019
Zwei Weihnachtsmänner

Folge 6: Zwei Weihnachtsmänner

15 Min.Folge vom 25.11.2019

Sascha Claus versteht immer noch nicht, warum Beutolomäus in ihm den wahren Weihnachtsmann sieht. Doch was Sascha unter dem Einfluss des Schuhzaubers erlebt hat, stimmt ihn nachdenklich. Beutolomäus wittert seine Chance. Mit Hilfe von Paule, der Nichte von Sascha, gibt er dem neuen Weihnachtsmann einen Nachhilfekurs in Sachen Weihnachten. Beutolomäus will Sascha mit in die Weihnachtswelt nehmen und ihn den Elfen vorstellen. Er ist sich sicher, dass sie dann ihre Entscheidung für den falschen Weihnachtsmann Ruprecht wieder zurück nehmen. Rechte: Kontor New Media

