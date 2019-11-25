Staffel 1Folge 1vom 25.11.2019
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Folge 1: Der neue Weihnachtsmann
14 Min.Folge vom 25.11.2019
Beutolomäus platzt fast vor Aufregung. Heute ist es so weit. Alle hundert Jahre wird ein neuer Weihnachtsmann auserwählt. Im großen Weihnachtssaal haben sich alle Weihnachtswesen rund um die drei Weihnachtselfen versammelt. Jeden Augenblick wird ein magischer Kristall heranschweben, auf dem das Antlitz des neuen Weihnachtsmanns zu sehen ist. Was Beutolomäus und die anderen Wesen in der Weihnachtswelt nicht ahnen: Der magische Kristall wurde manipuliert. Etwa zur gleichen Zeit findet die achtjährige Paule ein altes Buch. Es handelt von der Wahl eines neuen Weihnachtsmannes und von seinem treuesten Freund und Gefährten Beutolomäus. Rechte: Kontor New Media
Genre:Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media