Staffel 1Folge 10vom 25.11.2019
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
15 Min.Folge vom 25.11.2019
Unentschieden. Sascha und Ruprecht haben jeweils eine Prüfung bestanden. Die dritte Prüfung ist die alles entscheidende. Wer sie gewinnt, der ist der neue Weihnachtsmann. Unumstößlich für die nächsten hundert Jahre. Die Aufgabe lautet, den ersten Weihnachtswunsch zu bringen. Beutolomäus ist siegesgewiss. Denn nur der wahre Weihnachtsmann kann wie ein Gedankenleser die Wünsche der Kinder hören und im Raum der Wünsche bis zum Weihnachtsfest aufheben. Doch Sascha hört nichts. Ruprecht ist ebenso verzweifelt und ist kurz vorm Aufgeben. Sein Supercomputer 143 richtet ihn wieder auf. Zusammen beginnen sie, die Wünsche der Kinder auszurechnen. Rechte: Kontor New Media
Genre:Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
