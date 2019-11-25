Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Staffel 1Folge 11vom 25.11.2019
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Folge 11: Ein Lachen

15 Min.Folge vom 25.11.2019

Beutolomäus und Sascha suchen eine seltene Pflanze, das Weihnachtsglöckchen. Aus ihr lässt sich ein besonderes Elixier herstellen. Beutolomäus hofft, dass Sascha mit Hilfe dieses Mittels die Wünsche der Kinder hören und einsammeln kann. Allerdings wächst die Wunderpflanze im Garten des größten Griesgrams weit und breit, beim Instrumentenbauer Knorre. Der erwischt Beutolomäus und Sascha prompt in seinem Garten. Rechte: Kontor New Media

