Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Staffel 1Folge 12vom 25.11.2019
Der Sieger

Folge 12: Der Sieger

15 Min.Folge vom 25.11.2019

Paule und ihr Freund Max schaffen es, die magische Pflanze "Weihnachtsglöckchen" vom knurrigen Instrumentenbauer Knorre zu bekommen und bringen sie Beutolomäus und Sascha. Sofort stellen die beiden daraus aus ein besonderes Elixier her. Wenn Sascha das trinkt, kann er die Wünsche der Kinder hören, hofft Beutolomäus. Das Elixier heilt allerdings auch von allen Schmerzen und Krankheiten. Darum trifft Sascha eine Entscheidung. Zusammen mit Beutolomäus stattet Sascha dem Instrumentenbauer Knorre erneut einen heimlichen Besuch ab. Ruprecht schafft es inzwischen mit Hilfe seines Supercomputers 143 den Weihnachtswunsch eines Kindes auszurechnen. Rechte: Kontor New Media

