Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Staffel 1Folge 14vom 25.11.2019
Joyn Plus
Die falschen Wünsche

Die falschen WünscheJetzt ohne Werbung streamen

Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Folge 14: Die falschen Wünsche

15 Min.Folge vom 25.11.2019

Beutolomäus entdeckt, dass Ruprecht mit seinem Supercomputer 143 die Wünsche der Kinder ausrechnet. Nur die echten Herzenswünsche der Kinder füllen das Herz der Weihnachtswelt und halten so den Glauben an Weihnachten lebendig. Doch Ruprechts ausgerechnete Wünsche vergiften das Herz der Weihnacht. Atemlos bittet Beutolomäus die Elfen um Hilfe. Gemeinsam müssen sie Ruprechts Treiben beenden. Doch die Elfen glauben Beutolomäus nicht. Sie schicken ihn wieder weg. Rechte: Kontor New Media

Alle Staffeln im Überblick

Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Alle 1 Staffeln und Folgen