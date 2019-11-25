Staffel 1Folge 14vom 25.11.2019
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Folge 14: Die falschen Wünsche
15 Min.
Beutolomäus entdeckt, dass Ruprecht mit seinem Supercomputer 143 die Wünsche der Kinder ausrechnet. Nur die echten Herzenswünsche der Kinder füllen das Herz der Weihnachtswelt und halten so den Glauben an Weihnachten lebendig. Doch Ruprechts ausgerechnete Wünsche vergiften das Herz der Weihnacht. Atemlos bittet Beutolomäus die Elfen um Hilfe. Gemeinsam müssen sie Ruprechts Treiben beenden. Doch die Elfen glauben Beutolomäus nicht. Sie schicken ihn wieder weg. Rechte: Kontor New Media
Genre:Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media