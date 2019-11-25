Staffel 1Folge 15vom 25.11.2019
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Folge 15: Weihnachtswunderland
15 Min.Folge vom 25.11.2019
Paules Freund Max bekommt das magische Weihnachtsbuch in die Hände. Ehe er sich versieht, steht er mitten in der tiefverschneiten Weihnachtswelt. Dort trifft er den geheimnisvollen Liedermacher. Beutolomäus entdeckt Ruprechts dunkles Geheimnis und ahnt jetzt, welchen Schaden der falsche Weihnachtsmann in der Weihnachtswelt anrichtet. Doch bevor er etwas unternehmen kann, wird er von Ruprecht erwischt. Rechte: Kontor New Media
