Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Staffel 1Folge 17vom 25.11.2019
Ein teuflischer Plan

Folge 17: Ein teuflischer Plan

15 Min.Folge vom 25.11.2019

Beutolomäus bekommt unverhofft Hilfe von Sascha. Der findet den Weg in die Weihnachtswelt und beweist gemeinsam mit Beutolomäus den Elfen, welchen Schaden Ruprecht anrichtet. Er vergiftet das Herz der Weihnachtswelt. Doch das ist ihm nicht genug. Ruprecht schmiedet einen bösen Plan. Inzwischen erleben Paule und ihr Freund Max, welche Auswirkung Ruprechts Treiben bereits auf ihre Welt hat. Sie beschließen, etwas dagegen zu unternehmen. Rechte: Kontor New Media

