Staffel 1Folge 18vom 25.11.2019
Alles verlorenJetzt ohne Werbung streamen
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Folge 18: Alles verloren
15 Min.Folge vom 25.11.2019
Beutolomäus und Sascha kommen Ruprecht auf die Schliche und entdecken, welchen üblen Plan der verfolgt. Die Zeit wird knapp, um den falschen Weihnachtsmann noch aufzuhalten. Paule und ihr Freund Max geben sich die größte Mühe, mit allen ihren Mitteln Weihnachten zu retten. In einer großen Kraftanstrengung versuchen sie ihre Eltern davon zu überzeugen, ihnen zu helfen. Zuerst gelingt ihr Vorhaben, bis Ruprecht das Herz der Weihnacht angreift. Rechte: Kontor New Media
Alle Staffeln im Überblick
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media