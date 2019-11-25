Staffel 1Folge 19vom 25.11.2019
Die dunkle JahreszeitJetzt ohne Werbung streamen
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Folge 19: Die dunkle Jahreszeit
15 Min.Folge vom 25.11.2019
Beutolomäus und Sascha sind schockiert. Alle Spuren von Weihnachten sind aus der Stadt verschwunden. Niemand kann sich mehr an Weihnachten erinnern. Beutolomäus versucht, in die Weihnachtswelt zu kommen. Doch vergeblich. Der Zugang ist versperrt. Sascha erhält einen rätselhaften Hinweis. Ausgerechnet beim knurrigen Instrumentenbauer Knorre steht ein Nadelbaum in der Werkstatt, an dem seltsame Streifen aus Alufolie hängen. Rechte: Kontor New Media
Alle Staffeln im Überblick
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media