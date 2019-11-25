Staffel 1Folge 8vom 25.11.2019
SchneeflöckchenJetzt ohne Werbung streamen
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Folge 8: Schneeflöckchen
15 Min.Folge vom 25.11.2019
Paule findet das fehlende Losungswort im Adventspruch. Nur mit diesem Spruch können Beutolomäus, Sascha und Paule Väterchen Frost rufen. Der soll es für sie schneien lassen. Als Beutolomäus Väterchen Frost um Hilfe bittet, bricht der schluchzend zusammen. Frost kann es nicht mehr schneien lassen. Das geht nur zusammen mit seiner Tochter Schneeflöckchen. Doch nach einem furchtbaren Streit ist Schneeflöckchen aus der Weihnachtswelt weggelaufen und verschwunden. Sascha hat eine Ahnung, wo Schneeflöckchen sein könnte, und macht sich mit Beutolomäus auf die Suche. Rechte: Kontor New Media
Alle Staffeln im Überblick
Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media