Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Staffel 1Folge 9vom 25.11.2019
Joyn Plus
Die geheime Zutat

Die geheime ZutatJetzt ohne Werbung streamen

Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Folge 9: Die geheime Zutat

15 Min.Folge vom 25.11.2019

Beutolomäus und Sascha finden Schneeflöckchen in der Welt der Menschen. Sie muss sich unbedingt mit ihrem Vater, Väterchen Frost, versöhnen. Tatsächlich gelingt das Wunder und Sascha gewinnt die erste weihnachtliche Prüfung. Die zweite Prüfung der Weihnachtselfen klingt einfach. Sascha und Ruprecht müssen Weihnachtsplätzchen backen. Doch für das leckerste Gebäck ist eine geheime Zutat notwendig. Mit seinem Supercomputer 143 will Ruprecht die richtigen Zutaten ausrechnen. Sascha und Beutolomäus sind praktischer veranlagt und probieren alle möglichen Zusammenstellungen aus. Das Ergebnis ist jedes Mal nur ungenießbar. Rechte: Kontor New Media

Alle Staffeln im Überblick

Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann

Alle 1 Staffeln und Folgen