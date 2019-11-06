Bezaubernde Cindy
Folge 6: Folge 6
49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Cindy aus Marzahn überrascht ganz Deutschland! Ob nichtsahnende Publikumsgäste im Studio oder Menschen auf der Straße: Alle, die es verdient haben, erleben die Überraschung ihres Lebens. Die Comedy-Prinzessin ermöglicht längst überfällige Renovierungen, den lang ersehnten Familienurlaub oder das Duett mit dem Star-Idol. Doch charmant und frech wie sie ist, macht Cindy keinen Hehl daraus, dass Überraschungen auch mal unangenehm sein können. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Cindy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1