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Bezaubernde Cindy

Folge 6

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
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Bezaubernde Cindy

Folge 6: Folge 6

49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Cindy aus Marzahn überrascht ganz Deutschland! Ob nichtsahnende Publikumsgäste im Studio oder Menschen auf der Straße: Alle, die es verdient haben, erleben die Überraschung ihres Lebens. Die Comedy-Prinzessin ermöglicht längst überfällige Renovierungen, den lang ersehnten Familienurlaub oder das Duett mit dem Star-Idol. Doch charmant und frech wie sie ist, macht Cindy keinen Hehl daraus, dass Überraschungen auch mal unangenehm sein können. Rechte: Sat.1

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