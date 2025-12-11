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Biarritz - Mord am Meer

Episode 2

sixxStaffel 1Folge 2vom 11.12.2025
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Biarritz - Mord am Meer

Folge 2: Episode 2

57 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Ihr jugendlicher Leichtsinn brachte Audrey 2003 dazu, sich in ein Netz aus Lügen zu verstricken, nachdem sie und ihr Freund einen folgenschweren Einbruch begangen hatten. Als Anwältin der Familie von Maialen muss sie sich diesen Lügen nun Jahre später stellen - insbesondere als sie auf den Ermittler Joseph trifft, der damals in der Aufklärung des Itsas-Falls involviert war und mit Audrey eine Affäre einging ...

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