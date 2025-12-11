Biarritz - Mord am Meer
Folge 2: Episode 2
57 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Ihr jugendlicher Leichtsinn brachte Audrey 2003 dazu, sich in ein Netz aus Lügen zu verstricken, nachdem sie und ihr Freund einen folgenschweren Einbruch begangen hatten. Als Anwältin der Familie von Maialen muss sie sich diesen Lügen nun Jahre später stellen - insbesondere als sie auf den Ermittler Joseph trifft, der damals in der Aufklärung des Itsas-Falls involviert war und mit Audrey eine Affäre einging ...
Alle Staffeln im Überblick
Biarritz - Mord am Meer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Krimi
Produktion:BE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Newen Distribution