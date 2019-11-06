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Bibi Blocksberg

Mami in Not

Staffel 4Folge 1vom 06.11.2019
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Bibi Blocksberg

Folge 1: Mami in Not

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi darf ihre Mutter zu einem Hexenkongress auf eine Insel begleiten. Dort wird beschlossen, dass Bibis Mutter die böse Hexe Malicia beobachten soll. Aber Barbara Blocksberg verliert ihre Hexenkugel bei einem Flug über dem Meer und Malicia gelingt es, die Kugel in ihren Besitz zu bringen. Nun muss Bibi ihrer Mutter helfen. Rechte: Kiddinx

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Bibi Blocksberg
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