Bibi Blocksberg
Folge 1: Mami in Not
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi darf ihre Mutter zu einem Hexenkongress auf eine Insel begleiten. Dort wird beschlossen, dass Bibis Mutter die böse Hexe Malicia beobachten soll. Aber Barbara Blocksberg verliert ihre Hexenkugel bei einem Flug über dem Meer und Malicia gelingt es, die Kugel in ihren Besitz zu bringen. Nun muss Bibi ihrer Mutter helfen. Rechte: Kiddinx
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Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx