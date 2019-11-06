Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi Blocksberg

Eine wilde Kanufahrt

Staffel 4Folge 2vom 06.11.2019
Eine wilde Kanufahrt

Folge 2: Eine wilde Kanufahrt

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi, ihr Vater Bernhard und ihre Freundin Marita machen eine Bootswanderung. Bernhard will nur eines: Bloß kein gefährliches Abenteuer. Doch dann trifft die Gruppe auf einen Bären. Und der setzt sich ausgerechnet zu Bernhard ins Kanu. Bibi und Marita müssen Vater Bernhard helfen und geraten dabei selber in große Gefahr. Rechte: Kiddinx

