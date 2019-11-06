Bibi Blocksberg
Folge 2: Eine wilde Kanufahrt
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi, ihr Vater Bernhard und ihre Freundin Marita machen eine Bootswanderung. Bernhard will nur eines: Bloß kein gefährliches Abenteuer. Doch dann trifft die Gruppe auf einen Bären. Und der setzt sich ausgerechnet zu Bernhard ins Kanu. Bibi und Marita müssen Vater Bernhard helfen und geraten dabei selber in große Gefahr. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx