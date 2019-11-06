Bibi Blocksberg
Folge 3: Der versunkene Schatz
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi fliegt in die Vergangenheit, um den sagenumwobenen Schatz der Königin Dalala zu finden. Dabei trifft sie auf wilde Piraten und den Schiffsjungen Raji, mit dem sie sich sofort anfreundet. Sie erfährt, dass der Schatz der Königin im Meer versunken ist. Auf der Suche danach unternimmt Bibi einen Tauchgang und erlebt spannende Abenteuer. Rechte: Kiddinx
