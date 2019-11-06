Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi Blocksberg

Der versunkene Schatz

Staffel 4Folge 3vom 06.11.2019
Der versunkene Schatz

Der versunkene SchatzJetzt ohne Werbung streamen

Bibi Blocksberg

Folge 3: Der versunkene Schatz

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi fliegt in die Vergangenheit, um den sagenumwobenen Schatz der Königin Dalala zu finden. Dabei trifft sie auf wilde Piraten und den Schiffsjungen Raji, mit dem sie sich sofort anfreundet. Sie erfährt, dass der Schatz der Königin im Meer versunken ist. Auf der Suche danach unternimmt Bibi einen Tauchgang und erlebt spannende Abenteuer. Rechte: Kiddinx

