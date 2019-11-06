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Bibi Blocksberg

Oma Grete sorgt für Wirbel

Staffel 4Folge 4vom 06.11.2019
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Bibi Blocksberg

Folge 4: Oma Grete sorgt für Wirbel

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi hat vergessen, ihr Schulreferat über das Schiff des Christoph Kolumbus vorzubereiten. Mutter Barbara bestimmt, dass sie es nicht hexen darf. Oma Grete, die überraschend zu Besuch kommt, ist ganz anderer Meinung. Kurzerhand hext sie Bibi den Entdecker als Hausaufgabenhilfe herbei. Gemeinsam bauen sie sein Schiff, die "Santa Maria". Rechte: Kiddinx

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