Oma Grete sorgt für WirbelJetzt ohne Werbung streamen
Bibi Blocksberg
Folge 4: Oma Grete sorgt für Wirbel
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi hat vergessen, ihr Schulreferat über das Schiff des Christoph Kolumbus vorzubereiten. Mutter Barbara bestimmt, dass sie es nicht hexen darf. Oma Grete, die überraschend zu Besuch kommt, ist ganz anderer Meinung. Kurzerhand hext sie Bibi den Entdecker als Hausaufgabenhilfe herbei. Gemeinsam bauen sie sein Schiff, die "Santa Maria". Rechte: Kiddinx
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Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Kiddinx