Bibi Blocksberg
Folge 5: Hexspruch mit Folgen
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Mit einem missglückten Hexspruch hext Bibi ihren Vater vom Frühstückstisch weg. Barbara kann ihn mit der Hexenkugel nicht aufspüren. Erst die alte Mania findet heraus, dass er in einem Hexenring auf einer Südseeinsel gefangen ist. Nur gemeinsam mit Oma Grete und den Thunderstorms kann Bibi ihren Vater wieder zurückhexen! Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx