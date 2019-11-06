Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi Blocksberg

Die vertauschte Hexenkugel

Staffel 4Folge 6vom 06.11.2019
Die vertauschte Hexenkugel

Folge 6: Die vertauschte Hexenkugel

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Die modernen und die traditionellen Hexen streiten sich, wer besser hexen kann. Barbara will die Ehre der modernen Hexen verteidigen und Bibi hilft ihr dabei. Mit der Hexenkugel suchen sie Zutaten für eine schwierige Hexerei - die Goldhexerei. Doch ihre Kugel wurde vertauscht und zeigt falsche Bilder! Bibi und Mutter Barbara geraten deshalb in große Gefahr. Rechte: Kiddinx

