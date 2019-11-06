Die vertauschte HexenkugelJetzt ohne Werbung streamen
Bibi Blocksberg
Folge 6: Die vertauschte Hexenkugel
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Die modernen und die traditionellen Hexen streiten sich, wer besser hexen kann. Barbara will die Ehre der modernen Hexen verteidigen und Bibi hilft ihr dabei. Mit der Hexenkugel suchen sie Zutaten für eine schwierige Hexerei - die Goldhexerei. Doch ihre Kugel wurde vertauscht und zeigt falsche Bilder! Bibi und Mutter Barbara geraten deshalb in große Gefahr. Rechte: Kiddinx
