Bibi Blocksberg

Das Hexenhoroskop

Staffel 5Folge 1vom 06.11.2019
Das Hexenhoroskop

Bibi Blocksberg

Folge 1: Das Hexenhoroskop

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi und Flauipaui erfahren, was ein Hexenhoroskop ist. Mit einem Hexspruch kann man seinem Sternbild eine Frage zur Zukunft stellen. Allerdings ist der Hexspruch für Junghexen sehr schwierig. Heimlich probieren Bibi und Flauipaui es dennoch. Dabei verhext sich Bibi und ihr Sternbild, der Flugdrache, kommt plötzlich vom Himmel. Rechte: Kiddinx

