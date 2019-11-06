Bibi Blocksberg
Folge 1: Das Hexenhoroskop
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Flauipaui erfahren, was ein Hexenhoroskop ist. Mit einem Hexspruch kann man seinem Sternbild eine Frage zur Zukunft stellen. Allerdings ist der Hexspruch für Junghexen sehr schwierig. Heimlich probieren Bibi und Flauipaui es dennoch. Dabei verhext sich Bibi und ihr Sternbild, der Flugdrache, kommt plötzlich vom Himmel. Rechte: Kiddinx
Bibi Blocksberg
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx