Bibi Blocksberg

Das siebte Hexbuch

Staffel 5Folge 2vom 06.11.2019
Das siebte Hexbuch

Bibi Blocksberg

Folge 2: Das siebte Hexbuch

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi und Schubia besuchen heimlich ein internationales Hexentreffen auf Burg Hexenstein. Sie belauschen, dass die böse Hexe Xantboso die absolute Hexenherrschaft an sich reißen will. Sie droht, alle anderen Hexen in Stein zu verwandeln, wenn sie ihr nicht gehorchen. Das müssen Bibi und Schubia natürlich verhindern! Rechte: Kiddinx

