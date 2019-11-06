Bibi Blocksberg
Folge 2: Das siebte Hexbuch
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Schubia besuchen heimlich ein internationales Hexentreffen auf Burg Hexenstein. Sie belauschen, dass die böse Hexe Xantboso die absolute Hexenherrschaft an sich reißen will. Sie droht, alle anderen Hexen in Stein zu verwandeln, wenn sie ihr nicht gehorchen. Das müssen Bibi und Schubia natürlich verhindern! Rechte: Kiddinx
Copyrights:© Kiddinx