Bibi Blocksberg
Folge 3: Der Turbobesen
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Schubia entdecken in einem Hexenmagazin eine aufregende Neuheit: Einen Turbohexenbesen. Den wollen sie sich natürlich unbedingt aus der Nähe ansehen. Doch die Hexenbesenwerkstatt liegt in der Großstadt und Bibis Mutter erlaubt nicht, dass die Mädchen dorthin fliegen. Als Bibi und Schubia dennoch aufbrechen, bleibt ihr Ausflug nicht ohne Folgen. Rechte: Kiddinx
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Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5, Season 7: Kiddinx