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Bibi Blocksberg

Der Turbobesen

Staffel 5Folge 3vom 06.11.2019
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Bibi Blocksberg

Folge 3: Der Turbobesen

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi und Schubia entdecken in einem Hexenmagazin eine aufregende Neuheit: Einen Turbohexenbesen. Den wollen sie sich natürlich unbedingt aus der Nähe ansehen. Doch die Hexenbesenwerkstatt liegt in der Großstadt und Bibis Mutter erlaubt nicht, dass die Mädchen dorthin fliegen. Als Bibi und Schubia dennoch aufbrechen, bleibt ihr Ausflug nicht ohne Folgen. Rechte: Kiddinx

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