Bibi Blocksberg
Folge 4: Das chinesische Hexenkraut
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Schubia reisen in die Vergangenheit, ins alte China, zur weisen Hexe Ping. Die ist ganz verzweifelt, denn das Kaiserpaar wurde entführt und der Kindkaiser Tutu leidet unter einer merkwürdigen Schlafkrankheit. Deshalb will sich der machtgierige Minister Chanchu zum neuen Kaiser krönen. Bibi und Schubia wollen das verhindern. Rechte: Kiddinx
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx