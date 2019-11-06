Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4: Das chinesische Hexenkraut

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi und Schubia reisen in die Vergangenheit, ins alte China, zur weisen Hexe Ping. Die ist ganz verzweifelt, denn das Kaiserpaar wurde entführt und der Kindkaiser Tutu leidet unter einer merkwürdigen Schlafkrankheit. Deshalb will sich der machtgierige Minister Chanchu zum neuen Kaiser krönen. Bibi und Schubia wollen das verhindern. Rechte: Kiddinx

