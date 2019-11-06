Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bibi Blocksberg

Die Klassenreise

Staffel 5Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die Klassenreise

Die KlassenreiseJetzt ohne Werbung streamen

Bibi Blocksberg

Folge 5: Die Klassenreise

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi macht mit ihrer Klasse eine Reise nach Paris. Sie wohnen im Hotel von Claude Dupont, der auch Goldschmied ist. Er zeigt den Kindern die Rubinkollektion für seine bevorstehende Ausstellung. Die habgierige Hexe Malicia erfährt davon, fliegt nach Paris und stiehlt die Rubine. Bibi versucht, sie in einem spannenden Hexduell zurückzuholen. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi Blocksberg
Bibi Blocksberg

Bibi Blocksberg

Alle 7 Staffeln und Folgen