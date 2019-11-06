Bibi Blocksberg
Folge 5: Die Klassenreise
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi macht mit ihrer Klasse eine Reise nach Paris. Sie wohnen im Hotel von Claude Dupont, der auch Goldschmied ist. Er zeigt den Kindern die Rubinkollektion für seine bevorstehende Ausstellung. Die habgierige Hexe Malicia erfährt davon, fliegt nach Paris und stiehlt die Rubine. Bibi versucht, sie in einem spannenden Hexduell zurückzuholen. Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Fantasie, Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx