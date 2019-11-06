Der magische SternenstaubJetzt ohne Werbung streamen
Bibi Blocksberg
Folge 6: Der magische Sternenstaub
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi und Schubia helfen bei den Vorbereitungen eines hexischen Sternenfestes. Sie erwarten einen Kometen, der nahe an der Erde vorbeizieht. Sein Sternenstaub wird traditionell in einer goldenen Schale aufgefangen und für die Herstellung von Hexenkugeln verwendet. Bibi und Schubia sollen auf die Schale aufpassen. Doch auf dem großen Sternenfest wird sie ihnen gestohlen. Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx