Bibi Blocksberg

Der magische Sternenstaub

Staffel 5Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6: Der magische Sternenstaub

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Bibi und Schubia helfen bei den Vorbereitungen eines hexischen Sternenfestes. Sie erwarten einen Kometen, der nahe an der Erde vorbeizieht. Sein Sternenstaub wird traditionell in einer goldenen Schale aufgefangen und für die Herstellung von Hexenkugeln verwendet. Bibi und Schubia sollen auf die Schale aufpassen. Doch auf dem großen Sternenfest wird sie ihnen gestohlen. Rechte: Kiddinx

