Der Kobold aus dem BriefkastenJetzt ohne Werbung streamen
Bibi Blocksberg
Folge 7: Der Kobold aus dem Briefkasten
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Beim Hereinhexen der Post verhext Bibi sich und aus dem Briefkasten kommen alle Dinge, die in Briefen beschrieben sind. Darunter auch ein irischer Kobold aus einem Brief von Bibis Cousine Margie. Er will sofort zurück nach Hause. Doch Bibi kennt den richtigen Hexspruch nicht und der Kobold bringt bei den Blocksbergs alles durcheinander. Rechte: Kiddinx
Alle Staffeln im Überblick
Bibi Blocksberg
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx