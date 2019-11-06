Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bibi Blocksberg

Der Kobold aus dem Briefkasten

Staffel 5Folge 7vom 06.11.2019
Der Kobold aus dem Briefkasten

Bibi Blocksberg

Folge 7: Der Kobold aus dem Briefkasten

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Beim Hereinhexen der Post verhext Bibi sich und aus dem Briefkasten kommen alle Dinge, die in Briefen beschrieben sind. Darunter auch ein irischer Kobold aus einem Brief von Bibis Cousine Margie. Er will sofort zurück nach Hause. Doch Bibi kennt den richtigen Hexspruch nicht und der Kobold bringt bei den Blocksbergs alles durcheinander. Rechte: Kiddinx

