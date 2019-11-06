Die verhexten MarionettenJetzt ohne Werbung streamen
Bibi Blocksberg
Folge 2: Die verhexten Marionetten
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Bibi hext vier Puppen eines Marionettentheaters lebendig, das in Neustadt gastiert: Prinz und Musketier streiten nun um die Gunst der Prinzessin, in die auch der Narr verliebt ist. Doch die Prinzessin mag keinen Streit und läuft einfach davon. Nun müssen alle versuchen, sie wiederzufinden. Denn in der großen Stadt lauern für die kleine Marionette sehr viele Gefahren. Eine aufregende Suche beginnt Rechte: Kiddinx
