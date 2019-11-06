Bibi Blocksberg
Folge 3: Der magische Koffer
27 Min.Folge vom 06.11.2019
Die geldgierige Hexe Malicia verleitet Bibi und Schubia, einen magischen Koffer zu öffnen. Mit ihm kann man alles einsammeln, selbst wenn das Gewünschte durch einen Hexenring geschützt ist. Malicia stiehlt damit einen Diamanten, dessen magische Kraft die uralte Burg Hexenstein zusammenhält - ohne ihn bricht sie zusammen. Bibi und Schubia müssen Malicia den Koffer und den Diamanten unbedingt wieder abjagen. Rechte: Kiddinx
Kiddinx