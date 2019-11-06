Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bibi Blocksberg

Der magische Koffer

Staffel 6Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der magische Koffer

Der magische KofferJetzt ohne Werbung streamen

Bibi Blocksberg

Folge 3: Der magische Koffer

27 Min.Folge vom 06.11.2019

Die geldgierige Hexe Malicia verleitet Bibi und Schubia, einen magischen Koffer zu öffnen. Mit ihm kann man alles einsammeln, selbst wenn das Gewünschte durch einen Hexenring geschützt ist. Malicia stiehlt damit einen Diamanten, dessen magische Kraft die uralte Burg Hexenstein zusammenhält - ohne ihn bricht sie zusammen. Bibi und Schubia müssen Malicia den Koffer und den Diamanten unbedingt wieder abjagen. Rechte: Kiddinx

Alle Staffeln im Überblick

Bibi Blocksberg
Bibi Blocksberg

Bibi Blocksberg

Alle 7 Staffeln und Folgen